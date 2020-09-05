COVID-19 в Украине: за сутки почти 3 тысячи заболевших, а также Патриарх Филарет

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, считавший, что коронавирус есть карой Господней за гомосексуализм, заболел COVID-19, пополнив тем самым ряды заражённых этой заразой — 133 787.

Как сообщает пресс-служба УПЦ КП, «у Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета во время планового тестирования обнаружен положительный результат на COVID-19. В данный момент Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, за последние сутки в Украине зарегистрировали 2 836 случаев заражения коронавирусом, 50 летальных.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 2 811 смертей от коронавируса.

Выздоровели уже 61 649 человек. За последние сутки выздоровели 1 036 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской (226), Одесской областях (222).

По состоянию на утро 5 сентября в Вооружённых Силах Украины COVID-19 болеет 618 человек, за последние сутки выявлено 50 новых случаев, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Отмечается 6 зарегистрированных смертельных случаев в армии с начала пандемии.

Как сообщала Одесса News, по мнению Филарета, пандемия коронавируса стала наказанием за грехи людей.