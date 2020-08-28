В Одессе коронавирус парализовал работу областной избирательной комиссии

Из-за инфицирования COVID-19 одного из членов Одесской областной избирательной комиссии созывается заседание комиссии, где будет решаться вопрос о необходимости самоизоляции либо замены членов.

Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

«У одного из членов Одесской областной территориальной избирательной комиссии обнаружен коронавирус. Решается вопрос о необходимости самоизоляции или замены других членов», — говорится в сообщении.

По словам секретаря облТИК Натальи Сиволапенко, «централизованного решения нет. ТИК жд`т разъяснений от Центральной избирательной комиссии, решения медиков и руководства партийных ячеек».

В ОПОРЕ добавили, что «председатель комиссии Алексей Бершавский, который недавно приступил к исполнению обязанностей после замены его предшественницы Раисы Франковской, от комментариев отказался, отметив, что сейчас не может точно сказать, когда именно будет следующее заседание облТИК».

В свою очередь член ЦИК Сергей Постивый сообщил представителю ОПОРЫ, что «вскоре будут утверждены соответствующие рекомендации субъектам избирательного процесса».

Кстати. К местным выборам 2020 года в Одесской области сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, в состав которых вошли 486 человек от 65 политических сил.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров продлил карантин до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации в отношении COVID-19. Выборы в местные органы власти намечены на 25 октября.