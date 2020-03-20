Мэр Одессы встретился со священнослужителями

19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями различных религиозных организаций, ведущих свою деятельность в городе, с целью обсуждения и координации действий в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города.



Участники встречи отмечали, что религия является стабилизирующим фактором: если человек приходит в храм, он нуждается в помощи священнослужителя. В настоящее время важно сделать всё возможное, чтобы верующие имели возможность непосредственного контакта со своими настоятелями, могли слышать их голос непосредственно — по телефону, в социальных сетях, — говорится в сообщении



Городской голова обратился к присутствующим с просьбой усиления информационной работы с прихожанами, призвав соблюдать ограничительные мероприятия карантина, особенно людьми, находящимися в группе повышенного риска.



«Каждый пришёл к вере своей дорогой. Не важно, какого человек вероисповедания, главное, что он живёт с Богом в сердце. Я с уважением отношусь ко всем конфессиям. Сегодня мы все вместе должны дать людям веру, что справимся. Бог даёт по силам. Но для этого необходимо выдержать карантин: максимально ограничить контакты и соблюдать меры профилактики», — отметил Геннадий Труханов.



Участники встречи поддержали обращение городского головы, выразив готовность в меру своих возможностей оказывать содействие и помощь городу. Там, где это позволяет религия, службы переведены в онлайн-режим.

Храмы продолжают работать и принимать прихожан в индивидуальном порядке, проведение служб и всех ритуалов ограничено рекомендованными нормами, проводятся усиленные мероприятия по дезинфекции.



Кроме того, ряд конфессий активизируют работу по доставке на дом продуктов питания нуждающимся социальным группам прихожан.

Также на встрече поднимался вопрос о размещении на территории храмов и монастырей Одессы работников городских медучреждений, проживающих в пригороде, на случай, если распространение коронавируса приобретёт массовый характер.



Как сообщала Одесса News, Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к верующим в связи с угрозой распространения коронавируса.

Фото и видео: «Одесса»