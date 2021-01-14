COVID-19 в Одесской области: за сутки 357 новых больных, 26 умерших

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (156), Измаиле (45) и Черноморске (44).

Общее количество заболевших — 77 160 (46 028 женщин и 31 132 мужчины).

В числе заболевших за сутки 15 детей и 14 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 780 детей и 2 526 медработников.

Летальность составляет по региону 1 187 человек (+26 за сутки): Одесса — 587 (+7), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 46, Измаил — 55, Подольск — 5, Теплодар — 1, Черноморск — 35, Южный — 18, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 28 (+2), Балтский — 5 (+4), Березовский — 18, Б.Днестровский — 30 (+1), Беляевский — 45, Болградский — 34 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 20 (+2), Кодымский — 14, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 6, Овидиопольский — 22 (+1), Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23 (+1), Тарутинский — 15 (+2), Татарбунарский — 10 (+1), Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 58 729: Одесса — 28 131, Балта — 507, г.Б.-Днестровский — 860, Измаил — 3 780, Подольск — 304, Теплодар — 183, Черноморск — 2 140, Южный — 1 035, районы — Ананьевский — 291, Арцизский — 1 176, Балтский — 291, Березовский — 923, Б.Днестровский — 426, Беляевский — 2 016, Болградский — 1 789, Великомихайловский — 285, Захаровский — 322, Ивановский — 630, Измаильский — 1 430, Килийский — 671, Кодымский — 356, Лиманский — 2 168, Любашевский — 423, Николаевский — 210, Овидиопольский — 1 906, Окнянский — 476, Подольский — 1 560, Ренийский — 459, Раздельнянский — 977, Савранский — 281, Саратский — 777, Тарутинский — 755, Татарбунарский — 865, Ширяевский — 317.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 14 января:

Одесса — 34 621 (дети — 1 548, медработники — 894)

— 34 621 (дети — 1 548, медработники — 894) Балта — 715 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 214 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 429 (дети — 145, медработники — 136)

— 4 429 (дети — 145, медработники — 136) Подольск — 504 (дети — 33, медработники — 31)

Теплодар — 340 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 568 (дети — 273, медработники — 44)

— 3 568 (дети — 273, медработники — 44) Южный — 1 791 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 348 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 329 (дети — 51, медработники — 55)

Балтский — 417 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 322 (дети — 101, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 620 (дети — 26, медработники — 29)

Беляевский — 3 073 (дети — 197, медработники — 194)

Болградский — 2 469 (дети — 137, медработники — 101)

В.Михайловский — 485 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 371 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 796 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 657 (дети — 114, медработники — 47)

Килийский — 1 277 (дети — 55, медработники — 69)

Кодымский — 459 (дети — 20, медработники — 16)

Лиманский — 3 260 (дети — 190, медработники — 128)

Любашевский — 639 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 455 (дети — 41, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 042 (дети — 187, медработники — 69)

Окнянский — 544 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 833 (дети — 108, медработники — 92)

Раздельнянский — 1 140 (дети — 38, медработники — 60)

Ренийский — 826 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 555 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 850 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 824 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 969 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 418 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 136 491 (571 за сутки). Проведено всего 344 994 исследования методом ПЦР (за сутки — 1 627).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области заболели коронавирусной инфекцией 514 человек.