Министру сказали, что в Украине за сутки зафиксировано 7 925 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки обнаружили 7 925 новых случаев COVID-19 и зафиксировали 162 смертельных случая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребёнка и 345 медработников«, — отметил он.



По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2 229 человек; выздоровели — 10 192 человека; осуществлено тестирований за сутки — 54 265 (в том числе методом ПЦР — 33 349, методом ИФА — 20 916).

За всё время пандемии в Украине заболело 1 138 764 человека; выздоровели — 837 063; летальных исходов — 20 376; проведено ПЦР-тестов — 5 874 851.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 794 случая;

Винницкая область — 214 случаев;

Волынская область — 221 случай;

Днепропетровская область — 317 случаев;

Донецкая область — 588 случаев;

Житомирская область — 373 случая;

Закарпатская область — 119 случаев;

Запорожская область — 554 случая;

Ивано-Франковская область — 141 случай;

Киевская область — 410 случаев;

Кировоградская область — 83 случая;

Луганская область — 214 случаев;

Львовская область — 482 случая;

Николаевская область — 460 случаев;

Одесская область — 357 случаев;

Полтавская область — 345 случаев;

Ривненская область — 280 случаев;

Сумская область — 265 случаев;

Тернопольская область — 209 случаев;

Харьковская область — 378 случаев;

Херсонская область — 117 случаев;

Хмельницкая область — 229 случаев;

Черкасская область — 307 случаев;

Черновицкая область — 196 случаев;

Черниговская область — 272 случая.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 6 409 случаев COVID-19, умерли 195 пациентов.