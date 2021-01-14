Министру сказали, что в Украине за сутки зафиксировано 7 925 случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки обнаружили 7 925 новых случаев COVID-19 и зафиксировали 162 смертельных случая.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 января 2021 года. В частности, заболели 233 ребёнка и 345 медработников«, — отметил он.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2 229 человек; выздоровели — 10 192 человека; осуществлено тестирований за сутки — 54 265 (в том числе методом ПЦР — 33 349, методом ИФА — 20 916).
За всё время пандемии в Украине заболело 1 138 764 человека; выздоровели — 837 063; летальных исходов — 20 376; проведено ПЦР-тестов — 5 874 851.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев — 794 случая;
Винницкая область — 214 случаев;
Волынская область — 221 случай;
Днепропетровская область — 317 случаев;
Донецкая область — 588 случаев;
Житомирская область — 373 случая;
Закарпатская область — 119 случаев;
Запорожская область — 554 случая;
Ивано-Франковская область — 141 случай;
Киевская область — 410 случаев;
Кировоградская область — 83 случая;
Луганская область — 214 случаев;
Львовская область — 482 случая;
Николаевская область — 460 случаев;
Одесская область — 357 случаев;
Полтавская область — 345 случаев;
Ривненская область — 280 случаев;
Сумская область — 265 случаев;
Тернопольская область — 209 случаев;
Харьковская область — 378 случаев;
Херсонская область — 117 случаев;
Хмельницкая область — 229 случаев;
Черкасская область — 307 случаев;
Черновицкая область — 196 случаев;
Черниговская область — 272 случая.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 6 409 случаев COVID-19, умерли 195 пациентов.