Коронавирус в Украине пошёл по возрастающей

После завершения новогодне-рождественских праздников динамика фиксации новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине увеличилась.
Так, если 18 января количество заболевших СOVID-19 в Украине составило 3 034 человека, то 19 января — 3 939, а вчера — 4 383.
По сообщению Министра охраны здоровья Максима Степанова, за последние сутки в Украине зарегистрировано 5583 новых случая.
В частности, отмечает Степанов, заболели 173 ребёнка и 229 медработников. Умерли за сутки 241 пациент.
Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 811 человек; выздоровело 13 981, проведено тестов — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).
За всё время пандемии в Украине заболел 1 177 621 человек; выздоровели 914 730 человек; летальных случаев — 21 499; проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 595 случаев;
- Винницкая область — 186 случаев;
- Волынская область — 154 случая;
- Днепропетровская область — 295 случаев;
- Донецкая область — 280 случаев;
- Житомирская область — 184 случая;
- Закарпатская область — 127 случаев;
- Запорожская область — 358 случаев;
- Ивано-Франковская область — 177 случаев;
- Киевская область — 235 случаев;
- Кировоградская область — 41 случай;
- Луганская область — 124 случая;
- Львовская область — 337 случаев;
- Николаевская область — 170 случаев;
- Одесская область — 223 случая;
- Полтавская область — 244 случая;
- Ривненская область — 251 случай;
- Сумская область — 261 случай;
- Тернопольская область — 150 случаев;
- Харьковская область — 302 случая;
- Херсонская область — 101 случай;
- Хмельницкая область — 202 случая;
- Черкасская область — 162 случая;
- Черновицкая область — 209 случаев;
- Черниговская область — 215 случаев.