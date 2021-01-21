Коронавирус в Украине пошёл по возрастающей

После завершения новогодне-рождественских праздников динамика фиксации новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине увеличилась.

Так, если 18 января количество заболевших СOVID-19 в Украине составило 3 034 человека, то 19 января — 3 939, а вчера — 4 383.

По сообщению Министра охраны здоровья Максима Степанова, за последние сутки в Украине зарегистрировано 5583 новых случая.

В частности, отмечает Степанов, заболели 173 ребёнка и 229 медработников. Умерли за сутки 241 пациент.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 811 человек; выздоровело 13 981, проведено тестов — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).

За всё время пандемии в Украине заболел 1 177 621 человек; выздоровели 914 730 человек; летальных случаев — 21 499; проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.



За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: