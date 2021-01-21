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Коронавирус в Украине пошёл по возрастающей

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После завершения новогодне-рождественских праздников динамика фиксации новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине увеличилась.

Так, если 18 января количество заболевших СOVID-19 в Украине составило 3 034 человека, то 19 января — 3 939, а вчера — 4 383.

По сообщению Министра охраны здоровья Максима Степанова, за последние сутки в Украине зарегистрировано 5583 новых случая.

В частности, отмечает Степанов, заболели 173 ребёнка и 229 медработников. Умерли за сутки 241 пациент.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 1 811 человек; выздоровело 13 981, проведено тестов — 41 597 (в том числе методом ПЦР — 24 504, методом ИФА — 17 093).

За всё время пандемии в Украине заболел 1 177 621 человек; выздоровели 914 730 человек; летальных случаев — 21 499; проведено ПЦР-тестов — 6 034 418.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 595 случаев;
  • Винницкая область — 186 случаев;
  • Волынская область — 154 случая;
  • Днепропетровская область — 295 случаев;
  • Донецкая область — 280 случаев;
  • Житомирская область — 184 случая;
  • Закарпатская область — 127 случаев;
  • Запорожская область — 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 177 случаев;
  • Киевская область — 235 случаев;
  • Кировоградская область — 41 случай;
  • Луганская область — 124 случая;
  • Львовская область — 337 случаев;
  • Николаевская область — 170 случаев;
  • Одесская область — 223 случая;
  • Полтавская область — 244 случая;
  • Ривненская область — 251 случай;
  • Сумская область — 261 случай;
  • Тернопольская область — 150 случаев;
  • Харьковская область — 302 случая;
  • Херсонская область — 101 случай;
  • Хмельницкая область — 202 случая;
  • Черкасская область — 162 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 215 случаев.
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