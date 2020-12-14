СOVID-19 в Одесской области: на 2, 4 миллиона жителей за сутки сделали 981 тест

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 584 человек, больше всего из Одессы, Измаила, Арцизского и Ренийского районов.



Сообщается также, что всего в Одесской области проведено 280 415 исследований на СОVID-19 методом ПЦР (за сутки 938). Количество ИФА – 122 484, из которых 43 за сутки. Таким образом, всего за сутки был проведён лишь 981 тест.

На сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания 58 283 (у 34 826 женщин и 23 457 мужчин).

За сутки заболели 24 ребёнка и 21 медработник. Всего заболевших 3 067 детей и 2 047 медиков.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 794 человека: Одесса — 378, г. Балта — 4, г.Б.Днестровский — 34, Измаил — 40, Подольск — 1, Теплодар — 1, Черноморск — 25, Южный — 13, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 1, Березовский — 12, Б.Днестровский — 22, Беляевский — 35, Болградский — 25, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22, Килийский — 4, Кодымский — 8, Лиманский — 21, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 17, Окнянский — 2, Подольский — 24, Ренийский — 5, Раздельнянский — 16, Савранский — 4, Саратский — 20, Тарутинский — 11, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Выздоровели — 26 298 человек: Одесса — 14 249, г.Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 483, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 14 декабря:

Одесса — 26 339 (дети — 1 308, медработники — 602)

— 26 339 (дети — 1 308, медработники — 602) г.Балта — 597 (дети — 11, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 1 051 (дети — 38, медработники — 55)

Измаил — 3 338 (дети — 131, медработники — 130)

— 3 338 (дети — 131, медработники — 130) Подольск — 125 (дети — 7, медработники — 95)

Теплодар — 245 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 1 997 (дети — 149, медработники — 47)

Южный — 1 074 (дети — 58, медработники — 14)

Ананьевский район — 305 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 149 (дети — 47, медработники — 63)

Балтский — 343 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 908 (дети — 86, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 510 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 438 (дети — 169, медработники — 118)

— 2 438 (дети — 169, медработники — 118) Болградский — 2 026 (дети — 122, медработники — 107)

В.Михайловский — 376 (дети — 28, медработники — 25)

Захаровский — 272 (дети — 13, медработники — 8)

Ивановский — 603 (дети — 38, медработники — 38)

Измаильский — 1 282 (дети — 88, медработники — 43)

Килийский — 854 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 390 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 368 (дети — 143, медработники — 90)

Любашевский — 515 (дети — 23, медработники — 36)

Николаевский — 306 (дети — 30, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 164 (дети — 146, медработники — 64)

Окнянский — 461 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 754 (дети — 107, медработники — 69)

Раздельнянский — 885 (дети — 32, медработники — 41)

Ренийский — 633 (дети — 26, медработники — 49)

Савранский — 423 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 793 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 672 (дети — 37, медработники — 32)

Татарбунарский — 761 (дети — 36, медработники — 56)

Ширяевский – 326 (медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 628 новых случаев заболевания коронавирусом.