В США учёные обнаружили новый симптом коронавируса — «красные ноги»

Исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на The Telegraph.

Так, ученые установили на основе своих предыдущих исследований, что у некоторых пациентов с COVID-19 на пальцах ног могут появляться раздражения, похожие на те, которые возникают при обморожении. Это может свидетельствовать о воспалении внутренних органов.

Пальцы ног краснеют, а стопы отекают. У больных такой симптом может длиться от одной недели до нескольких месяцев. У некоторых людей медики фиксировали сохранение проблем с пальцами ног на протяжении 150 дней.

Учёные утверждают, что симптом преимущественно проявляется в лёгкой форме.

Отмечается, что среди пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в Международном дерматологическом реестре (создан в апреле 2020 года), примерно 50% жаловались на описанное выше воспаление стоп, а 16% были госпитализированы.

По состоянию на утро 31 октября в мире зарегистрировало 45 347 550 случаев коронавируса. В частности 1 186 388 человек не выжило, 32 995 820 выздоровели.

По данным Worldometer, на 30 октября в мире зарегистрировано 46 018 090 (+692 253 за сутки) случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 195 616 (+8 540) летальных, выздоровели 33 307 433 человека (+287 340).

Среди стран-лидеров — США, Индия и Бразилия. Украина занимает 21-е место среди 215 государств, в которых бушует коронавирус.

Как сообщала Одесса News, группа исследователей Киотского префектурального медицинского университета в Японии сообщила, что коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение 9 часов, то есть приблизительно в пять раз дольше, чем вирусы гриппа.