Облом: Суд отменил результаты выборов в Каролино-Бугазской ОТГ

30 октября Одесский окружной административный суд отменил постановление Каролино-Бугазской ТИК от 27 октября о признании Андрея Апанасенко избранным председателем Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, разместив фотокопию решения суда на своей странице в Facebook.

«Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде. Напоминаю, ТИК не установив результатов выборов, созвал первое заседание совета, на котором кандидаты приняли присягу», — отметила Айвазовская.

Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные, говорится в сообщении.

В ОПОРЕ уточнили, что «в 00 ч. 40 мин. 27 октября Каролино-Бугазская сельская территориальная избирательная комиссия Одесской области приняла решение «сделать перерыв» в непрерывном заседании и отпустить представителей обоих участковых избирательных комиссий домой до 12 часов 27 октября. При этом ТИК решила, что вся избирательная документация, которую принесли члены этих УИК, должна остаться в помещении территориальной избирательной комиссии. Документы УИК были перенесены на второй этаж под охрану полицейского».

В Гражданской сети добавили, что 27 октября наблюдатель ОПОРЫ находился в помещении ТИК в течение дня до 18 часов, и за всё это время в помещение не пришли члены участковых избирательных комиссий. Также отсутствовали и члены ТИК. Кроме того, наблюдатель не зафиксировал ни одного кандидата на должность сельского головы и кандидатов в депутаты сельского совета, которые приносили бы в ТИК заявления о регистрации их соответственно сельским головой и депутатами.

По данным ОПОРЫ, так же проигнорировали требование законодательства в Таировской поселковой ТИК, члены которой после приёма документации от УИК не начали устанавливать результаты выборов.

Ранее Одесса News сообщала, что избирательная комиссия Каролино-Бугазской ОТГ официально опубликовала результаты выборов в Каролино-Бугазе и Затоке.