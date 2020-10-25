С утра 25 октября одесситы потянулись к избирательным урнам

С 8 утра 25 октября первые избиратели Одессы переступили порог избирательных участков, чтобы проголосовать за своего кандидата в мэры города, депутатов горсовета.

Общее количество избирателей, имеющих право голоса на сегодняшних выборах в Одессе, составляет 692057 человек , сообщается на сайте Одесской городской территориальной комиссии.

В этом году из-за пандемии COVID-19 местные выборы проходят по новым правилам.

Так, заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, в очередях соблюдать дистанцию в 1,5 метра, руки обрабатывать антисептиком, а для голосования иметь собственную ручку.



Если же в день выборов избиратель будет находиться на самоизоляции, то он может проголосовать по месту пребывания. Для этого ему следовало подать заявление с выписанной медучреждением справкой о состоянии здоровья (пребывании на самоизоляции) не позднее 20:00 последней пятницы перед днём выборов, т.е. 23 октября. А в день голосования самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность или гражданство Украины.

С 07.30 до 20.00 25 октября организована работа дополнительных маршрутов городского транспорта для перевозки избирателей, проживающих на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах г. Одессы, по следующим схемам движения:

на избирательные участки № 511090 (ул. Репина) и № 511091 (ул. Шишкина, 46) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута): по ул. Шишкина, Люстдорфской дор., ул. Обильной, ул. Окружной, ул. Баштанной, ул. Куприна, ул. Шишкина;

на избирательный участок № 511100 (ул. Дача Ковалевского, 120) (начало и конец маршрута) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— по ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховой (Мемориал 411-й береговой батареи), ул. Марии Демченко, ул. Белорусской, ул. Отважных, ул. Академика Вавилова, ул. Академика Вильямса, ул. Дача Ковалевского;

на избирательные участки №№ 511358, 511359 будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги: по Балтской дороге, ул. Долинской, ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, Балтской дороге угол пл. Мичурина;

на избирательный участок № 511353 будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— ул. Шкодовая гора и ул. Известковая (первая конечная остановка): по ул. Известковой, ул. Республиканской, Хаджибейской дороге, Хаджибейской дороге, 34 (Одесская общеобразовательная школа № 127 I-III ступеней, вторая конечная остановка) и в обратном направлении;

на избирательный участок № 511361 будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— ул. 7-я Пересыпская — железнодорожный переезд (начало и конец маршрута): по ул. 7-й Пересыпской, 8-му Черноморскому пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивной, ул. 7-й Пересыпской к железнодорожному переезду;

на избирательные участки №№ 511349, 511350, 511352 (общеобразовательная школа № 125 I-III ступеней, ул. Круговая, 1) будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую по ул. Известковой (ул. Известковая, 81), обратное направление — по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1;

на избирательные участки №№ 511366, 511371 будет организована работа одного автобуса с интервалом движения в час по маршруту движения:

— ул. Марсельская угол ул. Орловской: по ул. Марсельской на просп. Добровольского, ул. Академика Заболотного, ул. Луцкую, ул. Центральную, ул. Победы угол ул. Луцкой, обратное направление: по ул. Луцкой, ул. Победы, ул. Центральной, ул. Луцкой, ул. Академика Заболотного, просп. Добровольского, ул. Марсельской угол ул. Орловской.

Сделайте сегодня правильный выбор!