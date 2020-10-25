В Одессе задержали 4-х граждан Израиля со 120 килограммами кокаина

Четырёх граждан Израиля с около 120 килограммами кокаина задержали в одном из складских помещений Одессы.

Как сообщает Госпогранслужба, задержанные причастны к контрабанде наркотиков из Перу в Украину.

Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.



Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст.305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Эти мероприятия провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Службе безопасности Украины удалось блокировать в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как «боевой наркотик Исламского государства».

Фото и видео: Госпогранслужба Украины