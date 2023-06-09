В Одесской области разоблачена сеть сбыта психотропов через Теlegram-магазины

Под процессуальным руководством прокуроров Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы и Одесской областной прокуратуры прекращена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом психотропных веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Одессской областной прокуратуры.
По данным следствия, житель одного из временно оккупированных городов в Донецкой области организовал преступную группу, координировал действия соучастников, определял их роли и функции, обеспечивал поступление оптовых партий психотропных веществ PVP, вёл финансовую бухгалтерию и распределял доход между фигурантами. Другие участники группы принимали заказы через Теlegram-магазины и сбывали товар путём так называемых закладок на территории Одессы и области.
Отмечается, что фасовка психотропов проходила на специально арендованных складских помещениях в Пересыпском районе Одессы.
«Для удобства дельцы определили стандарт размера фасовки «закладок» в виде зип-пакетов, обмотанных бумагой весом 0,5 г, 1 г, 1,5 г, 2 г и 2,5 г, в зависимости от заказов наркозависимых лиц, в исключительных случаях – фасовка в более крупных размерах», — говорится в сообщении.
Средства покупатели перечисляли на банковские карты и через небанковских операторов платёжных и финансовых сервисов.
Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, электронные весы, ZIP-пакеты и более 400 закладок расфасованного психотропного вещества.
По результатам документирования преступной деятельности поставлено в известность о подозрении 3-х участников организованной группы по факту незаконного оборота психотропных веществ.
Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года в Одесской области полицейские разоблачили группировку сбытчиков метадона, организатор которой — 44-летняя женщина — за неделю своей наркодеятельности могла получать на карточный счёт до двух миллионов гривен.
Фото: Одесская облпрокуратура
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