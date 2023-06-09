Бизнесвумен из Черноморска поставила городу 29 тысяч банок просроченной тушёнки

В поставке некачественных консервов для формирования материального резерва на случай чрезвычайных ситуаций подозревают предпринимательницу из Черноморска.

По информации Одесской облпрокуратуры, ей предъявлено обвинение в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемая в апреле 2022 года в рамках программы «О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» поставила Черноморскому горсовету Одесской области продовольственные товары длительного хранения ненадлежащего качества на 1,3 млн грн, которые закупила у неизвестного производителя.

«Речь идёт о поставке 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе. Технические характеристики тушёных консервов не соответствовали требованиям ДСТУ и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, в частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о «дате производства», «дате годности» и «содержимом». В связи с этим продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации», — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года по решению руководства Болградской районной государственной администрации было уничтожено две тонны (2053 пачки) просроченного печенья «К кофе», которое поставили в громаду как гуманитарную помощь переселенцам.

Фото: Одесская облпрокуратура

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