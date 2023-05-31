В Болградском районе уничтожили две тонны печенья из гуманитарной помощи

По решению руководства Болградской районной государственной администрации было уничтожено две тонны (2053 пачки) печенья «К кофе», которое поставили в громаду как гуманитарную помощь переселенцам.

Как сообщает издание «Махала» со ссылкой на официальный ответ РГА, сначала печенье раздавали переселенцам, однако их фактическое количество в районе оказалось существенно ниже, чем было зарегистрировано. Тогда печенье решили раздавать малоимущим жителям общины.

1 марта срок годности печенья истёк, поэтому чиновники решили прекратить раздачу его остатков и попросту утилизировали.

Печенье уничтожили сотрудники КП «Горводоканал». Способ ликвидации не сообщается.

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