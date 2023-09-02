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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Покала, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Покала, светлая ему память

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8 июля на фронте погиб житель села Высочанское Бородинской громады  Одесской области Александр Покала.

Об этом сообщили в Болградской районной госадминистрации.

Александр ушёл из жизни при выполнении боевого задания.

Как сообщала Одесса News, 11 июля в Одессе простились с двумя героями, отдавшими свои жизни в боях за освобождение УкраиныВячеславом Крутьяном и Петром Смалём. 

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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