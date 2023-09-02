«Черноморец», играя в меньшинстве, уступил футболистам ривненского «Вереса»

1 сентября состоялся 6-й тур Украинской Премьер-лиги, который начался противостоянием двух футбольных команд — одесского «Черноморца» и ривненского «Вереса».

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец» матч проходил в Ривном на стадионе «Авангард».

Отмечается, что «Черноморец» уверенно начал игру в Ривном и за 10 минут успел нанести три удара: Шпорн (головой с 9 метров рядом со стойкой), Кузык (с 14 метров над крестовиной), Ермаков (низом из-за пределов штрафной – надёжно сыграл вратарь)», — описывается в сообщении о матче.

Однако, стремительная контратака «Вереса» оказалась более эффективной. Во время неё арбитр удалил с поля «моряка» Салюка, хотя вся его «вина» была в том, что он не упал в единоборстве с соперником, который как раз рухнул на поле.

К счастью для «Черноморца», видеоассистент арбитра не дал Шурману назначить пенальти в наши ворота на 17-й минуте. После просмотра эпизода главный арбитр отменил своё решение об 11-метровом, но предупреждение Авагимяну, не игравшему рукой и, естественно, протестовавшему, осталось в силе. А вскоре «моряки» разыграли классную комбинацию с участием Авагимяна, Кузика и Шпорна, в результате которой Паст откровенно задел словенского полузащитника, обошедшего голкипера «Вереса». Пенальти реализовал Путря – 1:0.

На 35-й минуте снова возникла тема пенальти в наши ворота. После просмотра ВАА Шурман указал на точку, увидев попадание мяча в руку Ермакова. Шевченко почти достал удар Яго, но – 1:1.

«Черноморец» продолжал контролировать игру, атаковал, но в компенсированное время первого тайма хозяева поля достигли очередного успеха – 1:2.

После перерыва моряки израсходовали много сил, чтобы исправить ситуацию, но тщетно — «Верес» забил третий гол.

«Черноморец» ещё продолжал атаковать, но, играя в меньшинстве, переломить ход встречи было практически невозможно. Результат встречи — 3:1.

Таким образом, «Верес» впервые побеждает в этом сезоне и поднимается на 14-е место в УПЛ, у них 4 пункта, «Черноморец» с 9 очками – на четвёртом.

Как сообщала Одесса News, 27 августа в 5-м туре Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского состоялся поединок футболистов команд «Черноморец» и «Ворскла».

Фото: ФК «Верес»

Видео: ФК «Черноморец»

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