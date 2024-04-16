Мэр Одессы призвал горожан не пользоваться электротранспортом на Трассе здоровья

В минувшие выходные мэр Одессы Геннадий Труханов побывал на Трассе здоровья и отметил, что эта локация создана для того, чтобы люди отдыхали и занимались спортом, а не катанием на электросамокатах.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Геннадий Труханов напомнил, что по этой территории могут передвигаться только экскурсионные автомобили и призвал горожан не пользоваться электросамокатами и другими видами электротранспорта на Трассе здоровья.

Одесский городской голова отметил, что на Трассе здоровья совместно со спортивной общественностью и бизнесом реализован экспериментальный проект по установке удобного локера. Современная раздевалка для спортсменов расположена у спортивной площадки ALPHA Gravity в районе пляжа «Отрада».

Раздевалка оснащена ящиками с электронными замками, зарядными устройствами для гаджетов, вешалками и т.д.

«Если локер будет пользоваться спросом, численность таких раздевалок вдоль Трассы здоровья будет увеличиваться. Рад видеть такое количество физически активных людей на Трассе здоровья. Будем продолжать улучшать условия для занятий спортом», — сказал городской голова.

Отмечается также, что недавно здесь была обновлена баскетбольная площадка за внебюджетные средства.

Одесса News информировала, что на прошлой неделе 42 тысячи тюльпанов украсили Одессу, высаженных коммунальными службами города.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy