СБУ разоблачила схемы вымогательства взяток от импортёров на таможнях Одессы

Служба безопасности Украины ликвидировала на таможнях Киева, Ровенской и Одесской областей схемы вымогательства взяток от импортёров – задержаны трое чиновников.

Об этом сообщила СБУ.

Установлено, что фигуранты обложили «данью» украинских предпринимателей, занимающихся импортом зарубежной продукции на территорию Украины.

В частности, в Одесской области совместно с Госбюро расследований разоблачён в коррупции начальник одного из таможенных постов. Чиновник действовал в составе созданной им преступной группировки, в которую входили несколько подчинённых и таможенный брокер.

«Злоумышленники требовали от импортёров разные суммы взяток, зависевшие от объёмов и вида товаров. На основании полученных материалов трем чиновникам таможни и двум их сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по разоблачённым фактам продолжаются расследования для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционным схемам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года в Одесской области разоблачена системная коррупция в органах Госпродпотребслужбы при экспорте сельскохозяйственной продукции.

Фото: СБУ

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