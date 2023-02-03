Максим Марченко сделал заявление о коррупционерах-чиновниках в ООВА

Начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко заявил о новых коррупционерах-чиновниках, разоблачённых правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА в Facebook.

«Как всем известно, сейчас по всей Украине проводится ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом, и очищение органов власти от коррупционеров и предателей. В рамках открытых производств в разных регионах Украины проходят десятки обысков и вручение подозрений фигурантам дел. Соответствующая работа проводится и в нашей области», — сказал Марченко.

Глава ООВА сообщил о разоблачении в коррупционных действиях заместителя начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации, который наладил преступный механизм получения денег за содействие в беспрепятственном выделении земельных участков.

«Сегодня, — проинформировал глава ООВА, — сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции объявили о подозрении ещё двум должностным лицам администрации, которых подозревают в присвоении государственных средств при закупке продуктов питания.

Ранее был задержан заместитель начльника ООВА Олег Муратов.

«Хочу подчеркнуть, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины», — подчеркнул Максим Марченко.

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