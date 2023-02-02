СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации за взяточничество

СБУ задержала чиновника Одесской областной военной администрации, требовавшего деньги с предпринимателей.

Как сообщает 2 февраля Управление СБУ в Одесской области, им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации.

«Чиновник наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей. За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам своё содействие в «беспрепятственном» выделении земельных участков в южном регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 60 тыс. дол. За эту сумму он «гарантировал» бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации при получении им первой части взятки в размере 40 тыс. дол.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины 5 января задержала заместителя главы Одесской ОВА Муратова, который за 35 тыс. долл. предлагал освободить подчинённого от уголовной ответственности. Правоохранители задокументировали факт передачи чиновнику «аванса» — 27 тыс. долл.

Фото: СБУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod