СБУ задержала в Одесской области агента РФ, выявлявшего позиции ПВО у Чёрного моря

СБУ задержала в Одесской области российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО вблизи Чёрного моря.

Агент ФСБ разоблачён в ходе масштабных контрдиверсионных мероприятий в Белгород-Днестровском районе, — информирует Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории.

Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку осуществляли дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ.

В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник «отчитывался» о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов.

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством облпрокуратуры. Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ и подразделения Национальной полиции, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего пророссийски настроенного жителя Одессы.

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