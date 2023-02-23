Труханов бьёт тревогу: Дом Руссова пытаются отнять у города

Архитектурная жемчужина и гордость Одессы — Дом Руссова — может попасть в частные руки.

Об этом с тревогой сообщил на своей странице в Facebook Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Дом Руссова – наша архитектурная жемчужина и гордость. Сейчас знаменитое здание пытаются отобрать люди, которые в своё время его фактически уничтожили. В то время как город за бюджетные средства спас и восстановил памятник. Наша позиция чёткая и прозрачная: дом Руссова принадлежит одесситам! И пока военные воюют на фронте, мы должны бороться за наши права на внутреннем фронте — защищать своё имущество», — написал мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, 3 июля 2020 года отреставрированный Дом Руссова передан в коммунальную собственность города Одесса. Такое решение было принято исполкомом горсовета.

В результате неоднократных пожаров 2006-2009 годов Дом Руссова, построенный в 1897-1898 годах, был практически полностью уничтожен. Более 10 лет он находился в аварийном состоянии. Благодаря усилиям городской власти в 2018 году начались работы по восстановлению здания с приспособлением его под общественное. В конце 2019 года состоялась торжественная церемония открытия фасада Дома Руссова.

В 2020 году Труханов сообщал, что «пользуясь различными схемами и услугами мошенников, осуществляется регистрация прав собственности на то, что не принадлежит тем, кто заявляет свои права. Речь идёт о Доме Руссова. Это недопустимо. Мы найдём силы, чтобы отстоять городскую собственность и те знаковые здания и памятники архитектуры, которыми гордятся одесситы».

На дом Руссова претендует собственник большинства помещений в нём — предприниматель Руслан Тарпан. В 2015 году он зарегистрировал объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор, 21», которое потребовало от мэрии передать памятник архитектуры ему на баланс. Когда этому ОСМД отказали, оно обратилось в суд, но тяжбу проиграло во всех инстанциях.

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