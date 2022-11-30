Труханов встретился с руководством ДТЭК и задал нелицеприятные вопросы

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с руководством ДТЭК «Одесские электросети», чтобы обсудить вопросы взаимодействия в период экстренных отключений.

О встрече сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Один из наиболее распространённых вопросов к ДТЭК – почему в одних домах свет почти не выключают, а в других люди по четыре-пять суток сидят без света? Не просто дома, а целые кварталы», – заметил Труханов.

Отмечается, что энергетической компании не хватает ремонтных бригад, поэтому городской голова предложил руководству ДТЭК рассмотреть возможность привлечения к работам бригад коммунальных предприятий города.

Также во время встречи участники договорились о взаимодействии в коммуникации с колл-центром ДТЭК, чтобы одесситы могли оперативно получать информацию о сроках включения домов и объектов в городе.

Тем временем, 30 ноября в ДТЭК «Одесские электросети» вновь объявлен днём экстренных отключений света, когда графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют.

Также сегодня, 30 ноября, в Одессе не будет функционировать общественный электротранспорт.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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