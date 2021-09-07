Кому в Одессе 8 сентября отключат свет

8 сентября в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Житомирский переулок — 1, 3 — С 09:00 по 17:00

1-й Кустанайский переулок — 1, 2 — С 09:00 по 19:00

10-я улица — 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1Б, 3Б, 10А, 14, 3а, 5а — С 09:00 по 19:00

11-я Суворовская улица — 1 — С 09:00 по 19:00

2-й Кустанайский переулок — 2, 2а, 4 — С 09:00 по 19:00

3-й Житомирский переулок — 1, 4, 6 — С 09:00 по 17:00

4-й Житомирский переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 5/1, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 — С 09:00 по 17:00

9-я улица — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 6А, 6б, 10, 15А, 13А, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 — С 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица — 50а, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502 — С 06:00 по 21:00

Академика Гаркавого улица — 28, 28б, 30, 32, 34, 34а, 36 — С 09:00 по 17:00

Амурская улица — 5, 5/2 — С 09:00 по 17:00

Балковская улица — 1, 7, 7А — С 09:00 по 18:00

Боженко улица — 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 — С 09:00 по 19:00

Брестская улица — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 17А, 11А, 13Б, 29/1, 31А, 31Б, 47В, 33а, 43б, 43А, 41а, 41Б, 33, 35, 39, 45, 49, 53 — С 09:00 по 19:00

Василия Кандинского улица — 1, 36А, 2, 3, 4А, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 1а, 17б, 18, 19, 20а, 20б, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28а, 28д, 30, 32, 34, 36, 17а — С 09:00 по 19:00

Днестровская улица — 1, 19а, 2/1, 2а, 2б, 2Б/6, 2Б1, 2в, 2Г, 2Д, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 7 -С 09:00 по 19:00

Житомирская улица — 30, 30а, 32, 34, 36 — С 09:00 по 17:00

Заднепровского улица — 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 12а, 4А, 16, 10А, 7/1, 27а, 22А, 19А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 131 — С 09:00 по 19:00

Кустанайская улица — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 3А, 2А, 14а, 20а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 — С 09:00 по 19:00

Луговая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6а, 14 Б, 14а, 15 А, 16 А, 16 Б, 9А, 6б, 10А, 32, 1А, 57 А, 50 Б, 50 А, 35А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 — С 09:00 по 19:00

Марсельская улица — 32/1, 32/2, 32, 36, 32/3, 34 — С 09:00 по 19:00

Мельницкая улица — 3 — С 09:00 по 19:00

Михайловская улица — 46, 46а, 21, 23, 31, 33, 35 — С 09:00 по 19:00

Новикова улица — 17А — С 09:00 по 19:00

Овидиопольская дорога — 9, 9А — С 09:00 по 19:00

Овидиопольская улица — 1, 26А, 1А, 1Б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 9, 9А, 1/1, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А, 20, 20А, 22, 24, 24А, 24Б, 26, 26 а, 10 — С 09:00 по 19:00

Овидиопольский переулок — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7 — С 09:00 по 19:00

Остапа Вишни улица — 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 5Б, 6А, 11А, 19, 18а, 5А, 42А, 21Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 42, 44 — С 09:00 по 19:00

Пишоновская улица — 19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30В, 32, 32/1, 36Б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303 — С 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок — 2, 4 — С 09:00 по 18:00

Прирельсовая улица — 21, 23, 25, 27, 29, 31, 29В, 40, 29А, 40А, 40Б, 42А, 44, 46, 48, 50 — С 09:00 по 19:00

Самолётная улица — 22 — С 09:00 по 19:00

Сенная улица — 1, 3, 3А, 9, 9а, 11, 15 — С 09:00 по 19:00

Скидановская улица — 3, 5, 7 — С 09:00 по 18:00

Столбовая улица — 15Б, 17, 20, 22, 24, 15Д, 15В, 26, 17/1, 24/11, 24а, 24б, 20А — С 09:00 по 19:00

Суперфосфатная улица — 1/2, 40А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 3, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 17Б — С 09:00 по 19:00

Танкистов улица — 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 24б, 37А, 37Б, 19Б, 4а, 4Б, 42, 24А, 83б, 83а, 75Б, 75А, 65А, 56в, 56б, 56А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 — С 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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