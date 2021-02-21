Кто в Одессе 22 февраля останется без света

22 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Юбилейный переулок: 6

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 1-я Садовая улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 1-й Кипарисный пер.: 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 2-я Линия на жилом массиве: 12

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 2-а Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 2-й Морской пер.: 2, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 3-й Керченский: 3, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 3-й Кипарисный пер.: 1, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 4-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. 6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. 6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Аркадийская: 1, 1/3, 3/5, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Аркадиевский пер.: 1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/77, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 6, 6/2, 8, 14, 14/10, 14/14, 14/3, 14/5, 14а, 15, 16, 18, 20, 20в, 24, 24А, 57

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Большая Садовая: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 50а, 52

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Вишневского генерала пер.: 13/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Гимназическая: 4, 8/10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2224

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 19:00

22 фев. Гимназическая: 3, 4, 5, 7, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 19:00

22 фев. Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Декабристов: 11, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Державина пер.: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Джутовый пер.: 1, 2, 10А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Днепровская: 49, 52

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Коллективный пер.: 1А, 1Б, 1, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Каманина: 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Каманина пер.: 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Канатная улица: 72, 74, 76, 76ж, 78

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 19:00

22 фев. Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Кишинёвская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Колективный пер.: 2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Кольцевая: 1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Конструкторский пер.: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Конструкторский пер.: 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Лавочная: 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Ломоносова: 20

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Малая Садовая: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Малая Арнаутская ул: 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 19:00

22 фев. Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Мациевского: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Мациевский: 25А

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Николаевская дор: 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Николаевская дор.32б/Мологвардейская: 65

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Мореходный пер.: 6, 10, 15А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Морской пер.: 4, 5, 7, 12, 13, 15, 33Б, 35/35а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Морской пер.: 1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4/13, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/14, 12А, 13-А, 14, 17, 17/, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33В, 35, 37, 39, 41, 41А, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Москвина: 6, 8, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Москвіна пров: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Никитина: 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Пантелеймоновская улица: 7, 9, 44, 46, 48

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 19:00

22 фев. Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Пассионарии: 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Посмітного: 17, 17-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Радиальный пер.: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Радиальный пер.: 3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Совхозная (пос. Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев. 2:00

22 фев. Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Тихая: 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Трудовых резервов: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Университетский пер.: 3, 5, 5/1, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Училищная: 22, 26

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Французский бульвар: 48/50А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Центральный Аэропорт: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

22 фев. 17:00

22 фев. пер. Векслера: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 0:00

22 фев 2:00

22 фев. .

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