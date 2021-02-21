Кто в Одессе 22 февраля останется без света

22 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Юбилейный переулок: 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|1-я Садовая улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|1-й Кипарисный пер.: 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|2-я Линия на жилом массиве: 12
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|2-а Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|2-й Морской пер.: 2, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|3-й Керченский: 3, 4, 6
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|3-й Кипарисный пер.: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|4-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|И.Мазепы (Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37В, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Аркадийская: 1, 1/3, 3/5, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Аркадиевский пер.: 1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/77, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 6, 6/2, 8, 14, 14/10, 14/14, 14/3, 14/5, 14а, 15, 16, 18, 20, 20в, 24, 24А, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Большая Садовая: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 50а, 52
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Вишневского генерала пер.: 13/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Гимназическая: 4, 8/10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2224
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|19:00
22 фев.
|Гимназическая: 3, 4, 5, 7, 8/10, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|19:00
22 фев.
|Дальневосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Декабристов: 11, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Декабристов: 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Державина пер.: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Джутовый пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Джутовый пер.: 1, 2, 10А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Днепровская: 49, 52
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Коллективный пер.: 1А, 1Б, 1, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Каманина: 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Каманина пер.: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Канатная улица: 72, 74, 76, 76ж, 78
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|19:00
22 фев.
|Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Кишинёвская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Колективный пер.: 2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Кольцевая: 1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Конструкторский пер.: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Конструкторский пер.: 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Лавочная: 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Ломоносова: 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Малая Садовая: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Малая Арнаутская ул: 34
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|19:00
22 фев.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 39В, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Николаевская дор: 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Николаевская дор.32б/Мологвардейская: 65
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Мореходный пер.: 6, 10, 15А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Морской пер.: 4, 5, 7, 12, 13, 15, 33Б, 35/35а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Морской пер.: 1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4/13, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/14, 12А, 13-А, 14, 17, 17/, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33В, 35, 37, 39, 41, 41А, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Москвина: 6, 8, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Москвіна пров: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9, 10, 10А, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Никитина: 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Пантелеймоновская улица: 7, 9, 44, 46, 48
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|19:00
22 фев.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Пассионарии: 26
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Посмітного: 17, 17-А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Радиальный пер.: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Радиальный пер.: 3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Совхозная (пос. Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|0:00
22 фев.
|2:00
22 фев.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Тихая: 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Трудовых резервов: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Туристская: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Университетский пер.: 3, 5, 5/1, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Училищная: 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Французский бульвар: 48/50А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Центральный Аэропорт: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
|Щорса: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
22 фев.
|17:00
22 фев.
| пер. Векслера: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
| 0:00
22 фев
| 2:00
22 фев.
|.
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