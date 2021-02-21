Четверо шеф-поваров представляют Одессу на популярном телепроекте

Судьям телепроекта «Мастер Шеф. Профессионалы-3» на телеканале СТБ нравится, как готовят участники, представляющие Одессу.

Как передаёт наш корреспондент, их в проекте СТБ четверо: Лидия Корниенко, Лилия Стоянова, Руслан Яковлев и Дмитрий Кузнецов.

Все четверо связали свою жизнь с кулинарией, достойно прошли кастинг телепроекта и сейчас, по результатам последнего выпуска от 20 февраля, находятся в числе оставшихся 19 участников.

Лидия Корниенко сейчас живёт в Одессе. Ей 41 год. Лидия пришла работать на кухню на должность помощника повара. За 4 месяца стала су-шефом. 4 года работала в Харькове, была шеф-поваром в сети ресторанов «Париж», бренд-шефом в баре «Рот». Переехала в Одессу, потому что здесь открывался интересный для неё формат – контактный бар «Нипер Бар», где гости собирают и готовят блюда сами. Сейчас работает здесь су-шефом. Мама троих детей.

А вот 33-летняя Лилия Стоянова — не замужем. Она — шеф-повар ресторана «Коллаборация». С 2008 года работает в общепите. Начинала с пиццайоло. За 4 года научилась готовить и пошла работать су-шефом, после чего — шефом. За 13 лет ставила кухни за границей и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризис-менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария – мужская работа.

Одесситу Руслану Яковлеву 26 лет. Он женат. Выучился на врача, поехал в Испанию подтверждать диплом, который так и не подтвердил. Вернулся в Николаев, где друг предложил ему пойти поработать на кухню, и ему понравилось. В итоге Руслан снова поехал в Испанию уже поваром. Влюбился в девушку из Украины, поэтому вернулся домой, чтобы жениться, – и случился локдаун.

Дмитрий Кузнецов из Одессы в свои 30 лет холост. В кулинарии уже 15 лет, поработал во многих заведениях. Однажды учредил свою фирму, которая помогает открывать рестораны. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу. Считает, что на кухне главный – гость, а все остальные проблемы — потом.

Одесса News переживает за героев телепроекта и искренне желает достичь кулинарных высот.

Как сообщала Одесса News, в результате прослушиваний, которые продолжаются на телепроекте «Голос страны», победили четверо одесских вокалистов.

Фото: СТБ