Мастер-шеф из Одессы Анжела Липская уверенно продвигается к цели — 1 млн грн

29 января на телеканале СТБ состоялась очередная «битва» кулинаров шоу «МастерШеф. Битва сезонов», в которой за победу борются лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта.

Как передаёт Одесса News, одесситка Анжела Липская, принимающая участие в шоу, отлично выступила и на этот раз, проявив свои умения в кулинарном искусстве.

Команды должны были подготовить как можно больше разных блюд, придерживаясь одного принципа — жидкая среда должна была вытекать при разрезании. Котлета по-киевски и шоколадный фондан запрещались, поскольку это очень просто для опытных поваров.

Команда в фиолетовых фартуках, капитаном которой была Анжела, великолепно справилась с заданием, вызвав восхищение у судей.

«Фиолетовые» стали победителями и в других кулинарных испытаниях этого вечера, заслужив себе место на балконе до следующей субботы. .

А покинул шоу Серафим Дерега из Белой Церкви.

Кстати. Победителя шоу «МастерШеф.Битва сезонов» ждёт приз в 1 миллион гривен.

Как сообщала Одесса News, Анжела Липская в 2018 году принимала участие в восьмом сезоне телепроекта «МастерШеф». Ей 54 года. По специальности — техник-механик по ремонту вагонов.

Фото: СТБ

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