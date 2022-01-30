Умер актёр Леонид Куравлёв

О смерти актёра сообщили в Союзе кинематографистов России.

Также информацию об уходе артиста подтвердил его сын.

Как отмечает МК, в начале января 2022 года Куравлёва госпитализировали с пневмонией в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. При этом тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

26 января сообщалось, что народного артиста выписали. Его перевели в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации после перенесённой пневмонии.

Как утверждал его сын, пневмонию отцу вылечили. Интересно, что источник Starhit, напротив, утверждал, что тест на COVID-19 у артиста оказался положительным.

Время и дату прощания c Леонидом Вячеславовичем объявят позднее.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Cреди самых известных киноработ артиста — роль Шуры Балаганова в картине «Золотой телёнок», Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника Афанасия Борщова в «Афоне».

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в России умер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в советской приключенческой кинодраме «Человек-амфибия».

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