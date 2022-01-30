Беспроводные наушники AirPods гарантируют экономию и качество звука

Беспроводные наушники AirPods от компании Apple завоевали широкую популярность по всему миру. Причиной этому стало высочайшее качество звука и удобство эксплуатации, поскольку они работают через Bluetooth.

Единственный недостаток этих устройств — высокая цена. Однако его можно нивелировать, если купить AirPods БУ в интернет-магазине Техно Ёж. Покупка бывшего в употреблении товара позволит не только сэкономить, но и получить в распоряжение оригинальный гаджет, выпущенный под маркой всемирно известной американской компании. Качество и удобство эксплуатации гарантированы.

Преимущества покупки подержанных AirPods

Покупая б/у наушники AirPods, новый владелец получает следующие преимущества:

Финансовая экономия. Бывшие в употреблении брендовые наушники стоят значительно дешевле новых. Это может быть обусловлено как фактором устаревшей модели, так и самим фактом, что ими уже пользовался другой человек. Но в любом случае можно существенно сэкономить на покупке.

Оригинальное качество. Большинство подержанных товаров компании Apple доставляется в Украину из Соединённых Штатов Америки. Прежние пользователи, как правило, отказываются от этих гаджетов не по причине поломки, а потому что на рынок выходит новая модель.

Удобство эксплуатации. Наушники являются беспроводными. Они работают по технологии передачи данных Bluetooth. Отсутствие проводов обеспечивает комфортное использование.

Возможность купить отдельно правый или левый наушник. Это полезно в случае потери одного из них.

Неоспоримым преимуществом наушников AirPods является качество издаваемого ими звука. Пользователи во всём мире по достоинству оценили это свойство.

Как подобрать наушники от Apple?

При выборе наушников в первую очередь необходимо обращать внимание на их поколение. В настоящее время компания Apple выпускает пять поколений этих гаджетов: первое, второе, AirPods Pro, AirPods Max и пятое поколение. Чем старше устройство, тем оно дешевле. Самыми дорогими на сегодняшний день являются модели пятого поколения. Однако найти их на рынке подержанных гаджетов достаточно сложно.