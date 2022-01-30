Беспроводные наушники AirPods гарантируют экономию и качество звука

Беспроводные наушники AirPods от компании Apple завоевали широкую популярность по всему миру. Причиной этому стало высочайшее качество звука и удобство эксплуатации, поскольку они работают через Bluetooth.
Единственный недостаток этих устройств — высокая цена. Однако его можно нивелировать, если купить AirPods БУ в интернет-магазине Техно Ёж. Покупка бывшего в употреблении товара позволит не только сэкономить, но и получить в распоряжение оригинальный гаджет, выпущенный под маркой всемирно известной американской компании. Качество и удобство эксплуатации гарантированы.
Преимущества покупки подержанных AirPods
Покупая б/у наушники AirPods, новый владелец получает следующие преимущества:
- Финансовая экономия. Бывшие в употреблении брендовые наушники стоят значительно дешевле новых. Это может быть обусловлено как фактором устаревшей модели, так и самим фактом, что ими уже пользовался другой человек. Но в любом случае можно существенно сэкономить на покупке.
- Оригинальное качество. Большинство подержанных товаров компании Apple доставляется в Украину из Соединённых Штатов Америки. Прежние пользователи, как правило, отказываются от этих гаджетов не по причине поломки, а потому что на рынок выходит новая модель.
- Удобство эксплуатации. Наушники являются беспроводными. Они работают по технологии передачи данных Bluetooth. Отсутствие проводов обеспечивает комфортное использование.
- Возможность купить отдельно правый или левый наушник. Это полезно в случае потери одного из них.
- Неоспоримым преимуществом наушников AirPods является качество издаваемого ими звука. Пользователи во всём мире по достоинству оценили это свойство.
Как подобрать наушники от Apple?
При выборе наушников в первую очередь необходимо обращать внимание на их поколение. В настоящее время компания Apple выпускает пять поколений этих гаджетов: первое, второе, AirPods Pro, AirPods Max и пятое поколение. Чем старше устройство, тем оно дешевле. Самыми дорогими на сегодняшний день являются модели пятого поколения. Однако найти их на рынке подержанных гаджетов достаточно сложно.