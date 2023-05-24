Белый дом изучит риски искусственного интеллекта

Белый дом узнает у работников, как их работодатели используют искусственный интеллект (ИИ).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Белый дом проведёт слушания с работниками, чтобы понять опыт использования работодателями автоматизированных технологий наблюдения, мониторинга и оценки. В слушаниях примут участие эксперты, исследователи и политики.

«Производительность ИИ является причиной беспокойства из-за того, что такая технология может привести к нарушению конфиденциальности, искажению решений о трудоустройстве, к мошенничеству с использованием власти и дезинформационных кампаний», — говорится в сообщении.

В рамках оценки технологии администрация также объявит о новых шагах, включая обновлённую дорожную карту федеральных инвестиций в исследование ИИ, запрос на участие общественности в оценке рисков ИИ и новый отчёт Министерства образования о том, как новая технология влияет на процесс обучения и исследования.

Как сообщала Одесса News, Джеффри Хинтон, которого называют «крёстным отцом искусственного интеллекта», заявил, что уходит из компании Google и присоединяется к критикам созданных им самим технологий, чтобы говорить об опасностях ИИ.

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