В Польше засомневались, что Одесский авиазавод будет производить вертолёты США

В польских средствах массовой информации появилось сообщение, опровергающее информацию Укроборонпрома о договорённостях с американской стороной о сборке на Одесском авиационном заводе вертолётов UH-1 «Ирокез» по лицензии американской компании Bell Textron.

В частности, польское интернет-издание Zbiam.pl сообщает, что американский производитель вертолётов «Bell Textron заявил редакции, что не выдавал концерну «Укроборонпром» или другому хозяйствующему субъекту в Украине лицензию на производство вертолётов UH-1 Iroquois».

Как сообщала Одесса News, гендиректор госконцерна «Укроборонпром», в который входит Одесский авиаззавод, Юрий Гусев заявил недавно, будучи на этом предприятии, о грандиозных планах собрать первый американский вертолёт UH-1 «Ирокез» по лицензии американской компании Bell Textron в Одессе уже к 24 августа — 30-летию независимости Украины.

В компании Bell Textron же заявили, что ни «Укроборонпром», ни другое украинское предприятие не обращалось к компании за получением лицензии на производство таких вертолётов, — утверждает польское издание.

«При этом американский производитель подчёркивает, что готов поддержать украинские усилия по модернизации винтокрылого парка. Однако он должен быть основан на процедурах правительства США, то есть, среди прочего, запуск процесса FMS (Foreign Military Sale) путём отправки официального письма-запроса», — говорится в сообщении.

В Bell добавили, что на данный момент они на экспорт предлагают не базовую версию вертолёта UH-1 Iroquois, а последнюю модификацию UH-1Y Venom.

В «Укроборонпроме», прочитав польское сообщение, настаивают, что договорённость с американцами относительно крупноузловой сборки вертолётов «Ирокез» Bell UH-1 Iroquois («Ирокез») на Одесском авиационном заводе таки существует.

Как сообщили в пресс-службе государственного концерна, переговоры с неназванной американской компанией продолжаются уже несколько лет.

Ещё в 2017 году между «Укроборонпромом» и американской стороной был подписан меморандум об организации производства на территории Украины. Позднее Одесский авиазавод заключил соответствующий генеральный договор с американскими партнёрами.

«Уверен, что с новой командой концерна мы, наконец, сможем реализовать этот проект, — цитирует пресс-служба директора ОАЗ Виталия Юхачёва. — Дорожную карту презентуем руководству концерна в ближайшее время».

По его словам, речь идёт о транспортно-пассажирском вертолёте среднего класса, экипаж которого состоит из двух человек. Он способен вместить до 13 пассажиров (под это описание подходят вертолёты Bell 202/204/212/214). Его можно использовать как транспортный, пожарный, спасательный, санитарный и так далее.

«Этот проект является инвестиционным, таким образом, привлечение средств из государственного бюджета на этом этапе не предусматривается. Кроме того, сборку вертолётов планируется в будущем локализовать, то есть использовать комплектующие украинского производства», — отмечают в «Укроборонпроме».

Виктор Юхачёв утверждает, что его предприятие способно изготовить вертолёт-демонстратор уже ко Дню независимости Украины.

«Вместе с тем соглашение о неразглашении информации не позволяет ни одной из сторон сообщать детали существующих договорённостей», — заявляют в концерне.

Кстати, по заявлению Премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина заключила соглашения о неразглашении с 6 компаниями-производителями вакцин от COVID-19.

От редакции. Складывается впечатление, что, когда украинские чиновники не могут или не хотят раскрыть свои «схемы», то прикрываются грифом секретности. До 30-летия независимости Украины осталось недолго ждать. Будем следить за развитием событий на Одесском авиапредприятии.

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