Трамп отказался приезжать в Украину по приглашению Зеленского

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп отказался приехать в Украину, куда его приглашал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом 10 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо из предвыборного штаба Трампа, пишет издание ГОРДОН.

В письме утверждается, что якобы никаких контактов с Зеленским у Трампа не было, а экс-президенту «нецелесообразно ехать в Украину» сейчас, потому что он «не является главнокомандующим», то есть не является действующим президентом Соединённых Штатов.

Агентство отмечает, что кандидаты в президенты США «часто выезжают за границу», чтобы усилить свой внешнеполитический авторитет. Reuters подчёркивает, что в 2016 году и сам Трамп ещё до победы на выборах посещал Мексику и встречался с её тогдашним президентом Энрике Пеньей Ньето.

В интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 9 апреля, Зеленский отметил, что сам он Трампу не звонил, но экс-президента США приглашали в Украину «как публично, так и непублично». «Мы выразили желание, чтобы Трамп приехал в Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определённые выводы. Я определённо готов с ним встретиться», – сказал Зеленский. По его словам, Трамп говорил, что хочет приехать, но не знает, когда сможет это сделать.

Для справки. Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021-й. Он планирует баллотироваться на следующих выборах президента, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины в надежде убедить Трампа не препятствовать выделению нового пакета помощи Украине, который задерживается в Конгрессе частично по его указанию.

В 2023 году Трамп заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток и высказывал мнение, что Украине, вероятно, придётся отдать часть территории России, считая, что и страна-агрессор, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят найти выход», а люди в некоторых частях Украины якобы «были бы не против» стать частью России.

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