Зеленский об атаке РФ 11 апреля: Нужна ПВО, а не закрывание глаз и долгие дискуссии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал в Telegram на массированный обстрел энергетической инфраструктуры, который страна-агрессор Россия устроила 11 апреля.

По его словам, РФ выпустила 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть которых удалось сбить силам обороны. Удары пришлись по пяти областям – Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

«Каждый из наших соседей в Европе, каждый из других партнёров видит, насколько критической является потребность Украины в противовоздушной обороне. Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все одинаково воспринимают террор как преступление», – заявил Президент.

Если агрессору будет разрешено и в дальнейшем это делать, ракеты и дроны РФ будут бить не только по Украине, но и «по решимости партнёров, это будет глобальным разрешением на террор», сказал Зеленский.

«Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии», – подытожил глава государства.

Между тем, командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил в Facebook, что ы ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Основное направление – Львовщина. Всего враг применил 82 средства воздушного нападения: 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолётов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл. РФ); 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К (район пусков – Тамбовская область РФ.); 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. РФ.); 40 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск РФ, Чауда, Крым); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).

«К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555; 39 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136»; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59», — сообщил Командующий.

Одесса News информировала, что 10 апреля около 18.20 вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области. Погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, ещё 14 – получили ранения, они госпитализированы.

Инфографика: ВС ВСУ

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