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  4. Над Одесской областью силами ПВО 31 октября были сбиты две крылатые ракеты

Над Одесской областью силами ПВО 31 октября были сбиты две крылатые ракеты

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Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

По информации представителя Одесской облвоенадминистрации Сергея Братчука, «над Одесской областью нашими подразделениями противовоздушной обороны были сбиты две ракеты. В течение дня возможны изменения в графике отключений. Несмотря на временные неудобства, мы вместе должны работать на победу».

Как сообщает в Теlegram командование Воздушных Сил ВС Украины, Силы противовоздушной обороны в понедельник, 31 октября, сбили 44 из более чем полусотни вражеских ракет.

«В 07.00 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из самолётов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил: в зонах ответственности воздушного командования «Центр» – 18, воздушного командования «Юг» – 12, воздушного командования «Восток» – 9, воздушного командования «Запад» – 5.

Как сообщала Одесса News, 30 октября штурмовой авиацией и ударными вертолётами враг трижды атаковал позиции ВСУ и освобождённые населённые пункты Бериславского района Херсонской области.

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