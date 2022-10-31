Россию предупредили, что 31 октября по «зерновому коридору» таки пройдут суда

Россию предупредили, что 31 октября по «зерновому коридору» пройдут 14 морских судов с украинским зерном.

Об этом 30 октября сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на Twitter корреспондента «Голоса Америки» в ООН Маргарет Бешер.

«ООН, Турция и Украина согласовали план движения 14 судов в понедельник и проинформировали Россию «в соответствии с установленными процедурами СКЦ (совместного координационного центра, – ред.)», – написала журналистка.

По её данным, также ожидает прохода по «зерновому коридору» 21 судно.

Бешер отметила, что 30 октября судна по коридору не двигались, но их проверки продолжались.

Позже агентство Reuters сообщило, что ООН пересмотрела количество судов, их стало 16. Речь идёт о судах, находящихся в турецких водах.

По заявлению Министерства национальной обороны Турции, Министр Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами о продолжении деятельности зерновой инициативы, сообщил Укринформ.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтверждённым данным, были попадания по российским кораблям, после чего Россия объявила о приостановке участия в «зерновом соглашении» из-за «террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

По данным Мининфраструктуры, заблокировано движение 218 судов.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре.

США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

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