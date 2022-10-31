В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Крулик, светлая ему память

В Херсонской области 25 октября в результате артиллерийских обстрелов погиб военный из Одесской области Сергей Крулик.

Об этом сообщили в Авангардовском поселковом совете.

Погибший солдат, разведчик-стрелок-снайпер погиб вблизи Новой Каменки в Херсонской области. Сергей родом из села Хлебодарское. У него осталось двое детей.

Прощание с Сергеем Круликом прошло 29 октября в в Хлебодарском.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Болградская громада Одесской области попрощалась с погибшим на фронте уроженцем с. Зализнычное матросом Константином Карагезом.

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Фото: Авангардовская территориальная громада

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