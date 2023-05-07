В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Куртий, светлая ему память

27 марта на фронте, защищая Украину, погиб 41-летний житель города Беляевка Одесской области Алексей Куртий.

Об этом сообщили в пресс-службе Беляевского городского совета.

У погибшего воина остались жена и двое сыновей.

«Война безжалостна. Она забирает самых лучших сыновей Украины. И в наш город снова пришла трагическая весть… Выражаем искренние соболезнования родным Алексея и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память Герою!» – говорится в сообщении горсовета.

2 апреля в Беляевке Алексея Куртия провели в последний путь. Похоронили Героя на Аллее Славы на кладбище по улице Шевченко. Этот день в Беляевке был объявлен Днём траура.

Как сообщала Одесса News, 29 марта 2023 года Подольская громада Одесской области прощалась со своим земляком – военнослужащим Русланом Бегунцом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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