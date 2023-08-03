Война стоит Украине около 2 трлн грн в год

Годовые расходы на силы обороны страны составляют около 2 трлн грн.

Об этом 3 августа на конференции послов Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в мирное время доходная часть бюджета Украины составляла 1,3 трлн грн.

«Сегодня на Вооружённые силы мы в бюджете закладывали 1,3 трлн грн, в течение года выделили еще 509 млрд грн, сейчас ещё будем выделять приблизительно такую сумму. Фактически Вооружённые силы, война стоят Украине сегодня около 2 трлн грн», – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, другие средства фактически Украина получает от партнёров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Для справки. Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год 3 ноября 2022 года. Он установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону были запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

В марте Рада увеличила расходы госбюджета более чем на 500 млрд грн. Большую часть средств планировалось направить на финансирование сферы обороны.

С января по май из госбюджета Украины 49% средств (550 млрд грн) шло на нужды сил безопасноти и обороны.

Как сообщала Одесса News, с 1 августа вступило в силу постановление №709 Кабмина Украины о вопросах поддержки внутренне перемещённых лиц (ВПЛ), которое меняет порядок выплат на проживание для ВПЛ.

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