Мэр Одессы встретился с делегацией из Швеции: о чём говорили

В Одессе с визитом находится делегация представителей Министерства иностранных дел Швеции, Посольства Королевства Швеции в Украине и Представительства Всемирной продовольственной программы в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Как отметил руководитель Департамента политики ООН, урегулирования конфликтов и гуманитарной деятельности господин Карл Скау, Швеция сегодня много помогает Украине, но основная цель визита — услышать потребности Украины и Одессы и узнать, какую ещё помощь может оказать международное сообщество.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Одессе, потребности внутренне перемещённых лиц и вопросы обеспечения продуктами Украины со стороны Представительства Всемирной продовольственной программы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил благодарность Правительству и народу Швеции за поддержку и рассказал о задачах и вызовах, которые сегодня стоят перед городской властью.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с Министром иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

Фото: «Одесса»

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