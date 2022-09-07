Прокуроры Международного уголовного суда будут помогать следователям Украины

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7728 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) при проведении процессуальных действий на территории Украины.

Новый закон предусматривает, что Генпрокурор может согласовать перечень лиц из Офиса Прокурора Международного уголовного суда (МУС), которые смогут проводить процессуальные действия на территории Украины, участвовать в следственных действиях.

«Изменения в законодательство, позволяющие участвовать в следственных действиях в Украине прокурорам МУС, позитивный шаг», — считает прокурор Александр Лукашенко.

«На сегодняшний день прокурор Международного уголовного суда при сотрудничестве с правоохранительными органами Украины и Офисом Генерального прокурора осуществляет свою деятельность на территории Украины по фиксации и расследованию совершения на территории Украины военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Соответствующий объём и порядок сотрудничества с Международным уголовным судом, в том числе механизм проведения отдельных процессуальных действий на территории Украины, в настоящее время урегулирован Разделом IX-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Однако такой механизм проведения процессуальных действий на нашей территории нуждается в усовершенствовании с учётом норм положения и полномочий Офиса Прокурора Международного уголовного суда, предусмотренных Римским статутом», — отмечает Александр Лукашенко.

По его словам, принятие этого Закона позволит проведение процессуальных действий на территории Украины не только прокурору МУС, но и лицам, которым он в соответствии с положениями Римского статута делегирует полномочия совершать такие действия при условии согласования с Генеральным прокурором.

Александр Лукашенко также напомнил, что ЕС призвал Украину срочно ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщала в сентябре 2021 года Одесса News, в Украине вступили в силу изменения, регламентированные постановлением Кабинета Министров №1007, направленные на введение единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям.

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