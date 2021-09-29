Это евроинтеграция: в Украине вступили в силу изменения в водительских правах

В Украине вступили в силу изменения, регламентированные постановлением Кабинета Министров №1007, направленные на введение единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям.

Они касаются отображения информации об ограничении в управлении транспортным средством, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД на свей странице в Facebook.

«Отныне вместо пиктограмм (например, очки) на удостоверении водителя будут указаны коды, используемые в водительских документах в ЕС», — говорится в сообщении.

Также правительство ввело изменения и в подготовке водителей транспортных средств. В частности, с 28 сентября одновременное открытие двух категорий будет происходить путём сдачи экзаменов только по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE).

«Например, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С», — пояснили в управлении. В то же время, если водитель, который имеет несколько открытых водительских категорий, был лишён права управления, вернуть водительское удостоверение после окончания срока лишения он сможет, сдав в сервисном центре МВД теоретический и практический экзамены только по высшей категории.

Отмечается, что при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водителям больше не нужно будет предоставлять дополнительные документы, подтверждающие навыки управления — они будут подтверждаться по удостоверению водителя.

Также этими изменениями увеличен срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД: отныне он будет действовать 2 года, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании учреждения по подготовке водителей транспортных средств.

Как сообщала Одесса News. региональный сервисный центр в Одесской области предлагает гражданам, имеющим водительское удостоверение, выданные на 2 года, обменять их на такой документ, который будет иметь срок действия 30 лет.

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