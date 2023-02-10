Зеленский прибыл в Бельгию на самолёте Макрона, венгерский лидер визиту не рад

9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию.

В продолжение контактов по усилению украинской армии Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, — сообщает официальный сайт Офиса Президента.

Отмечается, что после прошедших накануне переговоров с Президентом Франции и канцлером Германии Глава Украинского государства провёл встречи со всеми другими лидерами, присутствующими на саммите ЕС. Владимир Зеленский рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО.

Владимир Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объёмах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы.

Участники встреч обсудили возможность перехода военной промышленности стран Европейского Союза в усиленный режим работы.

Кроме того, Президент Украины призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.

Владимир Зеленский обсудил с партнёрами конкретные шаги по реализации формулы мира, а также призвал принять решение о начале уже в этом году переговоров по присоединению Украины к ЕС.

Как отмечают «Факты» и другие многочисленные СМИ, во время визита украинского президента в Брюссель, где проходил саммит стран-членов Евросоюза, Орбан был единственным лидером, который демонстративно не аплодировал при встрече Владимира Зеленского.

Для справки. В декабре 2022 года Венгрия первоначально заблокировала пакет помощи Украине на сумму $19 млрд, но позже отказалась от своей позиции в обмен на финансирование со стороны Европейского Союза. Также несколько недель ходили предположения, что Орбан отложит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, но в итоге он объявил, что парламент Венгрии ратифицирует её.

Кроме того, в прошлом году Орбан подвергся критике за то, что надел на футбольный матч шарф, на котором часть украинской территории была изображена как часть Венгрии.

Ранее Венгрия неоднократно отказывалась поставлять Украине вооружение, более того, предоставлять свою территорию для поставок других западных союзников, опасаясь, что из-за этого может пострадать венгерское нацменьшинство на западе Украины.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Великобританию, где был принят Королём Чарльзом, встретился с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком, выступил в британском парламенте, посетил военную базу Bovington Camp, на которой проходит подготовка украинских военнослужащих. В Этот же день Зеленский прилетел в Париж.

Фото: ОПУ, Getty Images

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod