Две крылатые ракеты «Калибр» пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии

10 февраля в 10:18 две российские крылатые ракеты «Калибр» осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, — информирует в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что после пролёта над Молдовой и Румынией ракеты снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трёх государств.

«Ракеты были запущены из акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова из-за российской ракеты, которая пролетела над территорией страны 10 февраля, — сообщается на сайте молдовского ведомства.

«Глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова в министерство иностранных дел для заявления российской стороне о недопустимом нарушении нашего воздушного пространства пролётом сегодня над суверенной территорией Республики Молдова российской ракеты», – подчеркнули в ведомстве.

Министерство национальной обороны Румынии 10 февраля заявило, как пишет издание ГОРДОН, что российская ракета, выпущенная из района Чёрного моря и пролетевшая над Молдовой, не входила в воздушное пространство Молдовы.

В ведомстве отметили, что система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила 10 февраля, вероятнее всего, крылатую ракету, запущенную из Чёрного моря с корабля Российской Федерации в районе Крымского полуострова.

Как уточнили в министерстве, ракета пролетела воздушным пространством Украины, Республики Молдовы и вновь вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии.

«Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 км к северо-востоку от границы», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 10 февраля противник нанёс удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod