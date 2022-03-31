Враг пополняет крылатыми ракетами корабли для возможных ударов по Одессе

На военно-морской базе России в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли.

Как сообщает на своей странице в Facebook представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в ближайшее время возможны удары по Одессе и другим украинским городам.

Однако, подразделения ПВО готовятся к отражению ракетных атак, утверждает Братчук.

«На военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа «Калибр» на фрегате «Адмирал Макаров». Вражина, на каждую твою ракету — внимательные глаза наших сил Противовоздушной обороны, добро пожаловать в ад!» — отметил Братчук.

По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесской и другим областям остаётся высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр», имеющихся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Чёрного моря.

Братчук уточнил, что ракета «Калибр» летит со скоростью более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию и может изменять траекторию несколько раз. Поэтому и сбить её труднее. В этой связи сигнал тревоги включают для жителей несколько областей.

По словам представителя ОВА, враг планировал перебросить на ЧФ также подразделения морской пехоты из Тихоокеанского флота. Но в Одессу «не довезли: часть положили где-нибудь в украинских степях, а часть боятся даже бросать в море» для десантирования.

Как сообщала Одесса News, 30 марта российские корабли продолжали маневрирование возле Одессы, остаётся угроза высадки вражеского десанта.

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