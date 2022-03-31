Что означают российские символы войны с Украиной

Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники.

Отметку Z имеют подразделения восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. Так, в РФ начали массово появляться билборды с надписями «Zа победу», «Сила V правде» и другие.

«Z, V, O – свастика XXI века», поэтому в Верховной Раде 14 народных депутатов зарегистрировали законопроект №7220, который предлагает ввести уголовное наказание за использование символики поддержки вторжения РФ в Украину. Документ, в частности, предлагает дополнить ст.436-1 Уголовного кодекса об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики, приравняв к ним символику поддержки российского вторжения в Украину.

Среди авторов законопроекта бывший и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Согласно проекту, символика поддержки военной агрессии России против Украины – это символика, включающая флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи, в которых изображается символика, размещаемая на военной технике Российской Федерации во время военной агрессии против Украины.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты называют символы Z, V и O «свастикой XXI века». Их использование в качестве поддержки войны предлагается наказывать ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Законопроект предусматривает, что такая символика может применяться только для экспозиций музеев, тематических выставок, в Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на разных носителях информации, в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов, в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера и в произведениях искусства.

Как сообщала Одесса News, 35 дней силы обороны Украины продолжают проводить оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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