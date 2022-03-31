Житель Одесской области за 5 тысяч евро переправлял военнообязанных в Молдову

Жителя Одесской области, организовавшего канал переправки лиц через границу, задержали с поличным пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки СБУ и работниками ГБР.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«С целью сокрытия своих незаконных действий мужчина записался в ряды территориальной обороны одного из пограничных населённых пунктов. Заручившись поддержкой ещё одного из таких добровольцев, злоумышленник на собственном автомобиле пытался перевезти двух военнообязанных лиц на территорию Молдовы. За такую услугу взял с каждого гражданина по 5000 евро», — говорится в сообщении.
Однако реализовать такую авантюру помешали правоохранители, которые не повелись на его удостоверение и форму.
Отмечается, что в настоящее время на организатора незаконной сделки открыто уголовное производство по ч.3 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Организатору и сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет. На остальных двух мужчин составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Как сообщала Одесса News, 19 марта в Одесской области был задержан житель Белгород-Днестровского района, который наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины в Молдову, требуя за свои услуги 2 тысячи долларов США.
Фото: Госпогранслужба
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