Житель Одесской области за 5 тысяч евро переправлял военнообязанных в Молдову

Жителя Одесской области, организовавшего канал переправки лиц через границу, задержали с поличным пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с представителями контрразведки СБУ и работниками ГБР.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«С целью сокрытия своих незаконных действий мужчина записался в ряды территориальной обороны одного из пограничных населённых пунктов. Заручившись поддержкой ещё одного из таких добровольцев, злоумышленник на собственном автомобиле пытался перевезти двух военнообязанных лиц на территорию Молдовы. За такую ​​услугу взял с каждого гражданина по 5000 евро», — говорится в сообщении.

Однако реализовать такую ​​авантюру помешали правоохранители, которые не повелись на его удостоверение и форму.

Отмечается, что в настоящее время на организатора незаконной сделки открыто уголовное производство по ч.3 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Организатору и сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет. На остальных двух мужчин составлены админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщала Одесса News, 19 марта в Одесской области был задержан житель Белгород-Днестровского района, который наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины в Молдову, требуя за свои услуги 2 тысячи долларов США.

Фото: Госпогранслужба

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