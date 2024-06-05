Минобороны: 17-летние украинцы, живущие за рубежом, должны вернуться и явиться в ТЦК

17-летние юноши, находящиеся за границей Украины, не могут дистанционно стать на воинский учёт.

Об этом спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил 4 июня в эфире телемарафона, видео канал «Інтер» опубликовал в YouTube.

По его словам, пройти процедуру дистанционно через приложение «Резерв+» невозможно. Им нужно вернуться в Украину и явиться в территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

«Парни, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учёт. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за границей. Если эти люди хотят быть и дальше гражданами Украины и связывают своё будущее с нашей страной, то, очевидно, это стоит сделать», – заявил спикер Генштаба.

Одесса News информировала, что с 18 мая все военнообязанные мужчины и женщины Украины 18–60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учётные данные. «Резерв+» представляет собой анонсированный ранее «электронный кабинет военнообязанного». В нём, а также в ТЦК и центрах предоставления админуслуг украинцы могут обновить данные.

«Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра вы также получите соответствующую отметку в военный билет», – отмечали в Минобороны.

В Одессе военно-врачебная комиссия в июне 2024 года признала годным мужчину с олигофренией, которого задержали на улице.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy