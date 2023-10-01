В ночь на 1 октября враг вновь атаковал Украину, в т.ч. Одесскую область

В очередной раз оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131». Воздушная тревога в Одесской области длилась более 3-х часов.

По данным Сил обороны Юга, ночью над одесским регионом уничтожены 14 вражеских «SHAHED-136», один из которых был сбит подразделением Военно-Морских Сил ВС Украины.

Также сообщается, что один беспилотник сбит в небе Николаевской области.

В Черкасской области после ночной атаки РФ ударными беспилотниками загорелись склады с зерном. Как сообщили в Черкасской облвоенадминистрации, «к сожалению, есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани». Известно об одном пострадавшем человеке, который доставлен в больницу.

Ночью враг также атаковал Кривой Рог беспилотниками. По информации Днепропетровской ОВА, произошли попадания по гражданской инфраструктуре, есть разрушения, пожар.

В Харькове зафиксировали попадание трёх ракет (предварительно, С-300) по гражданскому предприятию. Там загорелся пожар, — сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.

В общем, по информации Командования Воздушных Сил ВСУ, «в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда – ВОТ Крым, Приморско-Ахтарск-РФ, Курск-РФ). Всего зафиксированы пуски около 30 ударных БПЛА «Shahed-131/136». Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 16 «шахедов».

Одесса News сообщала, что предыдущей ночью 30 ударных дронов были уничтожены ВС ВСУ: 20 – в Винницкой, 6 – в Одесской, 4 – в Николаевской областях.

Инфографика: ВМС ВСУ

Фото: ГУ ГСЧСУ в Черкасской области

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