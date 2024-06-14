Насколько юридически обязывающий Договор подписали Байден и Зеленский

Во время визита в Италию 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Джозеф Байден подписали Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Соединёнными Штатами Америки.

Этим документом США берут на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности, направленные на поддержку усилий Украины для победы в войне и сдерживания возможной российской военной агрессии в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Юридический механизм, предусмотренный в этом документе, отличается от всех предыдущих документов, которые подписывала Украина с государствами-партнёрами. Это соглашение будет «юридически сильнее», заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква в комментарии «Европейской правде».

«Для Украины это будет первое юридически обязывающее соглашение по безопасности. До сих пор все другие соглашения, которые Украина подписывала с партнёрами, были лишь политически обязывающими. Поэтому американское соглашение будет юридически сильнее», – сказал Жовква.

Представитель ОП сообщил также, что США намерены дополнительно усилить обязательность соглашения через его одобрение в парламенте.

«Будет принята соответствующая резолюция Конгресса в обеих палатах. Это формально не будет ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны Конгресса», – пояснил он.

Соглашение вступило в силу сразу же после подписания президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом и будет действовать 10 лет; это означает, что оно будет действовать как минимум при двух президентах США.

«В соглашении заложено, что его выполняет администрация США, независимо от имени президента», – подчеркнул Жовква.

«Европейская правда» обращает внимание на то, что документ, опубликованный Офисом президента, и названием отличается от тех, которые Украина подписывала ранее. Если с другими главными партнёрами, начиная с Великобритании, Украина подписывала «соглашения о сотрудничестве по безопасности», то договорённость с США называется «Двустороннее соглашение в сфере безопасности «. Отличен также юридический механизм – американское соглашение по безопасности стало первым, предусматривающим, что эта межгосударственная договорённость будет зарегистрирована в ООН.

Соглашением предусмотрено, что политика США состоит в том, чтобы помогать Украине поддерживать надёжный и устойчивый уровень обороны. Речь идёт о помощи в таких областях, как ПВО, артиллерия, бронетехника, боевая авиация, морская безопасность, кибербезопасность и защита критической инфраструктуры. Соединённые Штаты будут поддерживать Украину в развитии многоуровневой и интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, опираясь на системы Patriot.

США обязались координировать с Украиной и союзниками модернизацию Воздушных сил нашего государства и закупку эскадрилей современных истребителей четвертого поколения (включая, но не ограничиваясь самолётами F-16).

Документ также чётко фиксирует поддержку со стороны США будущего членства Украины в НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Фото: ОПУ

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