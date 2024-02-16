Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию

16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства провёл переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сферах, также на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

По итогам переговоров подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Этим беспрецедентным соглашением Германия свидетельствует о своей непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ с 1991 года. Германия намерена оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь нашему государству защитить себя и восстановить территориальную целостность.

Двустороннее соглашение действует в течение десяти лет с момента его подписания и определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества — военного, политического, финансового и гуманитарного.

Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более 7 млрд. евро. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа. Согласно документу, Германия будет работать над поддержкой санкционного давления на Россию, продолжать работу в Коалиции по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины, подтвердила готовность совместно с партнёрами в Европейском Союзе использовать законные пути, чтобы направлять доходы от российских активов в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также провёл встречу с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, ознакомил его с ситуацией на фронте и актуальными потребностями защитников Украины в противодействии российской агрессии. Отдельно Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений. Президенты уделили особое внимание реализации Украинской формулы мира.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине, выразил свою убеждённость, что в смерти российского оппозиционера Алексея Навального виноват Владимир Путин.

Фото: ОПУ

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